Доследственная проверка начата в отношении романа писателя Владимира Сорокина «Наследие» Елена ГалицкаяСледственный комитет России приступил к доследственной проверке по поводу содержания романа «Наследие» популярного писателя Владимира Сорокина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии