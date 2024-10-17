Ирландия и Швейцария не собираются вступать в НАТО

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Министерства иностранных дел Ирландии и Швейцарии сообщили "Известиям", что страны не намерены вступать в НАТО, так как власти продолжают официально придерживаться нейтрального курса.
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