Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Blesk: президент Чехии Павел заявил о подготовке ЕС к конфликту высокой интенсивности

Blesk: президент Чехии Павел заявил о подготовке ЕС к конфликту высокой интенсивности

Армии стран Евросоюза готовятся в войне на территории Европы - «конфликту высокой интенсивности». Об этом президент Чехии Петр Павел заявил на встрече с коллегами из Словакии, Венгрии и Польши в рамках «Вышеградской четверке», сообщает Blesk.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Опять шестерки развонялись..диарея их что ли навестила..
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