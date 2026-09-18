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Царьград

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Почти два года в подвале: под Харьковом спасли мать, прятавшую сына от ВСУ

Почти два года в подвале: под Харьковом спасли мать, прятавшую сына от ВСУ

Вышли из-под обстрелов: история матери, прятавшей двухлетнего ребёнка в подвале от эвакуации.История спасения семьи из прифронтовой зоны в Харьковской области оказалась полна драматических подробностей.

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