Экс-сотрудник Госдепа Карден: введение новых санкций говорит о безумии США

Вашингтон демонстрирует признаки безумия, продолжая вводить новые санкции в отношении Москвы. Такое заявление сделал бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Государственном департаменте США Джеймс Корден, передает РИА Новости.
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