В Свердловской области зарплата отстала от средней по России на 15%

Средняя заработная плата в Свердловской области отстала от средней зарплаты по России на 15%. Такое заявление сделал Андрей Ветлужских (председатель Федерации профсоюзов Свердловской области) во время пресс-конференции, пишет «Уральский Меридиан».
Средняя заработная плата в Свердловской области отстала от средней зарплаты по России на 15%. Такое заявление сделал Андрей Ветлужских (председатель Федерации профсоюзов Свердловской области) во время пресс-конференции, пишет «Уральский Меридиан».
Свежие комментарии