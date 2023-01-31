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В Свердловской области зарплата отстала от средней по России на 15%

Средняя заработная плата в Свердловской области отстала от средней зарплаты по России на 15%. Такое заявление сделал Андрей Ветлужских (председатель Федерации профсоюзов Свердловской области) во время пресс-конференции, пишет «Уральский Меридиан».

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