Россияне определились с новогодними поездками заранее: исследование Яндекс Путешествий

Российские туристы отдают предпочтение путешествиям внутри страны. К такому выводу пришли эксперты Яндекс Путешествий, они проанализировали данные по перелётам россиян в новогодние каникулы – с 28 декабря по 12 января.
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