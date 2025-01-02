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  • Андрей Гуцев
    2025 - это не цифра, а числоЧисло 2025 сложил...
  • Людмила Абрамова
    не нервничайте..никто ни кому ничего не даст ..не москвичам. ни мурманчанам...Размер справедлив...
  • N N
    А почему москвичи должны получать 62,5 ты, яч рублей пенсии, а мурманчане только 30 с небольшим? Чем мурманчане хуже ...Размер справедлив...

Россияне определились с новогодними поездками заранее: исследование Яндекс Путешествий

Россияне определились с новогодними поездками заранее: исследование Яндекс Путешествий

Российские туристы отдают предпочтение путешествиям внутри страны. К такому выводу пришли эксперты Яндекс Путешествий, они проанализировали данные по перелётам россиян в новогодние каникулы – с 28 декабря по 12 января.

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