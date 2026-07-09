ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 672 подписчика

«Правила наши»: мигранты отчитали петербурженку за вопрос, почему россияне должны подстраиваться под приезжих

«Правила наши»: мигранты отчитали петербурженку за вопрос, почему россияне должны подстраиваться под приезжих

Жительница Петербурга выразила недовольство тем, что мигранты в России навязывают свои традиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ураганов Иван
Дорогие гости,а не надоели вам хозяева???????
Ответить
4 н.
Майя Majesty
Скатертью вам дорога домой.  Не навязывайте свое недовольствие тем, кто веками живет на своей земле.
Ответить
4 н.