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Юрист Лаврухин рассказал, как получить перерасчет за холодные батареи

Юрист Лаврухин рассказал, как получить перерасчет за холодные батареи

Жильцы могут потребовать перерасчет платы за отопление, если температура в квартире не соответствует нормативам.

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