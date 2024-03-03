GT: Первое в мире междугороднее электрическое аэротакси выполняет демонстрационный полет в Гуандуне

Страна и люди

Автор: Чжан Вэйлань Перевёл с ангийского языка Яндекс 5-местный самолет eVTOL (электрический самолет вертикального взлета и посадки) совершает демонстрационный полет недалеко от порта приписки Shekou Cruise в Шэньчжэне, южно-китайская провинция Гуандун, 27 февраля 2024 года.