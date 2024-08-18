Зять пропавшего под Курском пенсионера: видео с ним постановочное

Семья пенсионера Александра Григорьева, над которым на видео глумились боевики ВСУ, все еще не знает, где он находится и что с ним, на связь он не выходит, рассказал в беседе со «Звездой» муж внучки пенсионера Алексей Гусаров.
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