Почти 900 жителей стран Евросоюза въехали в Россию с начала года для обучения

Чаще всего в РФ приезжали из Латвии Почти 900 жителей стран Евросоюза въехали в Россию с начала 2025 года для обучения, половина из них прибыла из прибалтийских республик, следует из данных статистики, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.