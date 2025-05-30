СМИ выяснили, что заставило Зеленского вернутся в Киев. Военный эксперт, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник в запасе Роман Шкурлатов прокомментировал российским СМИ недавнее заявление The New York Times о том, что российские военные уже начали летнюю кампанию.
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