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Стало известно, какой ожидается летняя кампания ВС РФ в зоне СВО

Стало известно, какой ожидается летняя кампания ВС РФ в зоне СВО

СМИ выяснили, что заставило Зеленского вернутся в Киев. Военный эксперт, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник в запасе Роман Шкурлатов прокомментировал российским СМИ недавнее заявление The New York Times о том, что российские военные уже начали летнюю кампанию.

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