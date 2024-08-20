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After 50 years in Senate, New Jersey's Bob Menendez exits in wake of bribery conviction

After 50 years in Senate, New Jersey's Bob Menendez exits in wake of bribery conviction

The resignation of New Jersey's embattled Sen. Bob Menendez on Tuesday is scheduled to go into effect after the Democrat ended a failed Independent bid to keep his coveted Senate seat after a guilty verdict last month on .

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