«Дальше начинается осуждение»: Светлана Бондарчук заявила, что страдала в браке с Федором

Светлана Бондарчук заявила, что страдала в браке с Федором. Телеведущая призналась, что до сих пор сталкивается с предвзятым отношением со стороны общества из-за ее отношений с режиссером: многие ее достижения все еще вызывают сомнения у людей.
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