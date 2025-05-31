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Мода и Шоу-бизнес

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«Дальше начинается осуждение»: Светлана Бондарчук заявила, что страдала в браке с Федором

«Дальше начинается осуждение»: Светлана Бондарчук заявила, что страдала в браке с Федором

Светлана Бондарчук заявила, что страдала в браке с Федором. Телеведущая призналась, что до сих пор сталкивается с предвзятым отношением со стороны общества из-за ее отношений с режиссером: многие ее достижения все еще вызывают сомнения у людей.

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