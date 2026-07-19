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КАМАЗ лишился победы из-за штрафа, МАЗ в лидерах бахи «Холмы России»

КАМАЗ лишился победы из-за штрафа, МАЗ в лидерах бахи «Холмы России»

КАМАЗ лишился победы из-за штрафа, МАЗ в лидерах бахи «Холмы России»КАМАЗ-мастерНа втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам – бахе «Холмы России» – после второго дня борьбы в зачёте грузовиков установилось двоевластие.

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