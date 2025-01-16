Трампа уличили в нарушении неписаного правила

Несмотря на то, что инаугурации американского лидера и ее проведение являются исключительно внутренним делом и главы государств и правительств обычно не включены в список гостей, избранный президент США Дональд Трамп пригласил на церемонию множество мировых лидеров.
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