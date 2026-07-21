Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Бываю жестким»: Главком ВСУ Сырский назвал конфликт с экс-министром обороны Федоровым неожиданным

«Бываю жестким»: Главком ВСУ Сырский назвал конфликт с экс-министром обороны Федоровым неожиданным

«Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким», — написал Сырский. При этом он подчеркнул, что информация о конфликте с экс-министром стала для него неожиданностью, так как их отношения носили исключительно рабочий характер.

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