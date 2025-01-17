Jetour объявил о скором старте продаж кроссовера T2 с автоматом

Модель, которая продается в России с прошлого года, получит новую топ-версию. От прочих она будет отличаться расширенным списком оборудования и связкой двухлитрового мотора с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач вместо «робота».
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