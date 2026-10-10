Kiev's attempts to intimidate the Russians with air attacks have resulted in the fact that the Russian Federation ceases to fight "with gloves" and is now delivering effective strikes against Ukrainian logistics and energy facilities.
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