Новости ТМ

62 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор маслов
    А может всё таки она сама отказалась от гражданства,а не Путин лишил?Путин удовлетворил её просьбу.Наверное так будет...Президент России ...
  • Ирина Евженко
    Ну,в добрый путь на долгие года.....Как в песне.Президент России ...
  • Vasiliy Belokurov
    Не надо трогать каникулы!!!!!!!!!!!!!!! Дайте детям набраться сил для учебы! Уберите болонскую систему и учите, как э...Российским школьн...

Отдыхающая санатория умерла, подавившись блином во время конкурса

Отдыхающая санатория умерла, подавившись блином во время конкурса

В Омске отдыхающая санатория умерла, подавившись блином во время конкурса на Масленицу, пишет ТАСС.По информации из социальных сетей, речь идет о санатории "Коммунальщик", в котором 25-го февраля проходили конкурсы по поеданию блинов на скорость.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх