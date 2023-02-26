В Омске отдыхающая санатория умерла, подавившись блином во время конкурса на Масленицу, пишет ТАСС.По информации из социальных сетей, речь идет о санатории "Коммунальщик", в котором 25-го февраля проходили конкурсы по поеданию блинов на скорость.