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Царьград

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Прохор Шаляпин удвоил гонорар до 2 миллионов рублей для уплаты налогов

Прохор Шаляпин удвоил гонорар до 2 миллионов рублей для уплаты налогов

Прохор Шаляпин увеличил гонорар до 2 млн рублей, чтобы гарантировать своевременную уплату налогов. Певец поделился своими переживаниями о возможных ограничениях на выезд за границу на премьере фильма «Последний богатырь.

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