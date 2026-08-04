Прохор Шаляпин удвоил гонорар до 2 миллионов рублей для уплаты налогов

Прохор Шаляпин увеличил гонорар до 2 млн рублей, чтобы гарантировать своевременную уплату налогов. Певец поделился своими переживаниями о возможных ограничениях на выезд за границу на премьере фильма «Последний богатырь.
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