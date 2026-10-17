С 1 апреля 2027 года в России планируется индексация социальных пенсий. Повышение выплат коснется почти 3,5 млн граждан, включая пенсионеров, не имеющих необходимого страхового стажа, людей с инвалидностью, детей-инвалидов и детей, потерявших кормильца.