С 1 апреля 2027 года в России планируется индексация социальных пенсий. Повышение выплат коснется почти 3,5 млн граждан, включая пенсионеров, не имеющих необходимого страхового стажа, людей с инвалидностью, детей-инвалидов и детей, потерявших кормильца.
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