ЕС отложил запрет на импорт изделий с бриллиантами из РФ, обработанных в третьих странах

В рамках очередного, 14-го санкционного пакета против России Евросоюз на неопределенный срок отложил введение запрета на импорт ювелирных изделий с бриллиантами из РФ, обработанными в третьих странах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии