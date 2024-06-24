ЕС отложил запрет на импорт изделий с бриллиантами из РФ, обработанных в третьих странах

В рамках очередного, 14-го санкционного пакета против России Евросоюз на неопределенный срок отложил введение запрета на импорт ювелирных изделий с бриллиантами из РФ, обработанными в третьих странах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.