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ЕС отложил запрет на импорт изделий с бриллиантами из РФ, обработанных в третьих странах

ЕС отложил запрет на импорт изделий с бриллиантами из РФ, обработанных в третьих странах

В рамках очередного, 14-го санкционного пакета против России Евросоюз на неопределенный срок отложил введение запрета на импорт ювелирных изделий с бриллиантами из РФ, обработанными в третьих странах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

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