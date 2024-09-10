Кабмин постановил выплачивать военным компенсации за пользование авто в отпуске

Ранее возмещение расходов полагалось лишь за перелеты самолетами и поездки на поездах Правительство России постановило выплачивать военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей компенсацию расходов за использование личного автомобиля в командировках и отпусках.
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