Richie Palacios plated the first two runs of Game 6 before the Tampa Bay Rays piled on to beat the Cleveland Guardians in the 2026 ALCS finale.
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