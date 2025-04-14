Софья Эрнст показала редкое фото с детьми от гендиректора Первого канала

Софья Эрнст растрогала поклонников редким семейным кадром с детьми и мужем Константином Эрнстом. Актриса Софья Эрнст в свой 37-й день рождения, который она отметила 12 апреля, сделала настоящий подарок своим подписчикам, опубликовав трогательные фото из личного архива.