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Софья Эрнст показала редкое фото с детьми от гендиректора Первого канала

Софья Эрнст показала редкое фото с детьми от гендиректора Первого канала

Софья Эрнст растрогала поклонников редким семейным кадром с детьми и мужем Константином Эрнстом. Актриса Софья Эрнст в свой 37-й день рождения, который она отметила 12 апреля, сделала настоящий подарок своим подписчикам, опубликовав трогательные фото из личного архива.

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