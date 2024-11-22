Безвольные хлеба: в РФ разрабатывают систему мониторинга северного завоза

Минвостокразвития России, выступая федеральным координатором северного завоза на платформе «Гостеха», разрабатывает федеральную государственную информационную систему «Северный завоз», сообщил «Известиям» глава ведомства Алексей Чекунков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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