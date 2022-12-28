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«Олимпиакос» предлагает Тайлеру Дорси 2,5 млн евро за 2 года, «Маккаби» претендует на игрока

Отчисленный из «Далласа» атакующий защитник Тайлер Дорси входит в сферу интересов нескольких команд Евролиги.

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