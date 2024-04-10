Роскомнадзор внедряет искусственный интеллект для оптимизации работы и борьбы с запрещенным контентом

Фото:freepik.com В 2024 году Роскомнадзор планирует сделать значительный шаг вперед в деле контроля над интернет-пространством, внедрив системы искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации ряда функций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии