Politico: партия Макрона вынудила его исчезнуть с глаз публики

Президент Франции Эммануэль Макрон не появляется на публике из-за опасений его партии «Возрождение» по поводу влияния негативного образа лидера на результат парламентских выборов, пишет Politico со ссылкой на анонимного члена партии.
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