Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Цеков обратился к лидеру Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу с призывом реально посмотреть на происходящие событий и осознать, кто устраивает саботаж в переговорах по поводу завершения бушующего на украинской территории противостояния.