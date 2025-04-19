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Цеков призвал Трампа понять, что Киев саботирует мирные инициативы

Цеков призвал Трампа понять, что Киев саботирует мирные инициативы

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Цеков обратился к лидеру Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу с призывом реально посмотреть на происходящие событий и осознать, кто устраивает саботаж в переговорах по поводу завершения бушующего на украинской территории противостояния.

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