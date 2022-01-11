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Экономист Колганов рассказал, с чем связано падение биткоина ниже 40 тысяч долларов

Экономист Колганов рассказал, с чем связано падение биткоина ниже 40 тысяч долларов

Экономист Андрей Колганов объяснил, почему биткоин упал ниже 40 тысяч долларов. Об этом сообщил RT.«Поскольку за биткоином не стоит, как правило, никаких реальных активов, то колебание курса определяется крупными игроками на криптовалютных рынках.

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