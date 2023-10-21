БАПОР решило эвакуировать пять приютов в секторе Газе после требований Израиля

Пять школ в секторе Газа, которые были превращены в приюты для перемещенных жителей анклава, планируют эвакуировать в срочном порядке после требований Израиля, передает телеканал Sky News Arabiya, ссылаясь на Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) .