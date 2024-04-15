Сводка! Часов Яр – тяжело идет продвижение, в Красногоровке наши пошли в атаку, на Херсонском фронте -шумно

Наши ВКС продолжают ежедневные удары по тыловым объектам противника с разной интенсивностью. За последние сутки были атакованы объекты личного состава противника в Сумской области и энергообъект в Харьковской.
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