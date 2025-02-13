Советник Зеленского: Украина не будет встречаться с представителями РФ в Мюнхене

Украина не планирует переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил советник главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин.
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