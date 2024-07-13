В Уфе мигранты удерживали и истязали 16 детей с ведома их родителей. Побои, переломы и крики

Родители детей, спасенных из заточения в Уфе, незаконно находились в России В Уфе двое граждан Таджикистана организовали нелегальное религиозно-просветительское заведение, где учили детей Корану с помощью жестких побоев.
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