Вопросы интеграции украинцев в наше общество Виктор Анисимов Сегодня я хочу поднять актуальный вопрос интеграции украинцев в наше общество после победы России.
Оставить эту исходящую ненавистью часть украинцев на произвол судьбы будет бесчеловечно, а содержать слишком дорого
Комментарии
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Karmadon
Куда? Кому они, на хрен, нужны? В т.ч. и в Канаде.
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56 мин.
Karmadon
У немцев всегда были мозги, позволявшие критически переосмыслить и трезво оценить реальность. У хохлов под кастрюлями - ничего, кроме тупой злобы и ненависти к тем, кто якобы виноват во всех их бедах: "А нас за що?!"
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34 мин.
Константин Самарин
Часть украинцев и сейчас симпатезирует России. Вспомните, как в свое время, гитлеровская пропаганда обработала народ. И ничего, после нашей победы, немцы так и не решились бороться с оккупацией страны. Ну а самые отпетые нацисты сбежали на Запад, и осели в Канаде, Аргентине, Парагвае.. Вот и непримиримых укропитеков просто "выжимать" с территории Украины к "другарям лепшим" в Польшу, и те страны, которые поддердивали нацистский режим Киева.
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29 мин.
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