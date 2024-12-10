Медвежий угол
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Медвежий угол

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Оставить эту исходящую ненавистью часть украинцев на произвол судьбы будет бесчеловечно, а содержать слишком дорого

Оставить эту исходящую ненавистью часть украинцев на произвол судьбы будет бесчеловечно, а содержать слишком дорого

Вопросы интеграции украинцев в наше общество Виктор Анисимов  Сегодня я хочу поднять актуальный вопрос интеграции украинцев в наше общество после победы России.

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Комментарии
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Karmadon
Куда? Кому они, на хрен, нужны? В т.ч. и в Канаде.
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56 мин.
Karmadon
У немцев всегда были мозги, позволявшие критически переосмыслить и трезво оценить реальность. У хохлов под кастрюлями - ничего, кроме тупой злобы и ненависти к тем, кто якобы виноват во всех их бедах: &quot;А нас за що?!&quot;
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34 мин.
Константин Самарин
Часть украинцев и сейчас симпатезирует России. Вспомните, как в свое время, гитлеровская пропаганда обработала народ. И ничего, после нашей победы, немцы так и не решились бороться с оккупацией страны. Ну а самые отпетые нацисты сбежали на Запад, и осели в Канаде, Аргентине, Парагвае.. Вот и непримиримых укропитеков просто &quot;выжимать&quot; с территории Украины к &quot;другарям лепшим&quot; в Польшу, и те страны, которые поддердивали нацистский режим Киева.
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29 мин.

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