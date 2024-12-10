У немцев всегда были мозги, позволявшие критически переосмыслить и трезво оценить реальность. У хохлов под кастрюлями - ничего, кроме тупой злобы и ненависти к тем, кто якобы виноват во всех их бедах: "А нас за що?!"

Константин Самарин

Часть украинцев и сейчас симпатезирует России. Вспомните, как в свое время, гитлеровская пропаганда обработала народ. И ничего, после нашей победы, немцы так и не решились бороться с оккупацией страны. Ну а самые отпетые нацисты сбежали на Запад, и осели в Канаде, Аргентине, Парагвае.. Вот и непримиримых укропитеков просто "выжимать" с территории Украины к "другарям лепшим" в Польшу, и те страны, которые поддердивали нацистский режим Киева.