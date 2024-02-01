«Мбаппе не нравится позиция при Энрике. И это одна из причин, по которой он уйдет». Журналист Риоло о форварде

В этом сезоне Мбаппе чаще выходит в центре атаки, а не ближе к левому флангу, как привык. «Он [Энрике] снова раздражал меня в воскресенье [после ничьей с «Брестом»] – не отвечал и формировал состав так, как ему хочется.