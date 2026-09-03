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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эстевао думает, что будет мало играть при Алонсо, и не хочет переходить на фланг. Форвард может уйти из «Челси» (Ренато Сенизи)

Эстевао может рассмотреть возможность ухода из « Челси ». Как сообщает журналист ESPN Ренато Сенизи, бразилец чувствует, что не будет получать достаточно игрового времени при Хаби Алонсо .

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