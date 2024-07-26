Голикова о новом размере выплат для пенсионеров: указ подписан, и пенсии поднимутся

ИО

Игорь Овчаренко

Заметка ни о чём. Ни какой конкретики ,но есть один момент. Они признают то, что сейчас пенсионеры живут недостойной жизнью, а вот после увеличения станут жить достойно. Ни СТЫДА НИ СОВЕСТИ.