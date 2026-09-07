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Подростков все чаще вовлекают в дропперство. Как это происходит

Подростков все чаще вовлекают в дропперство. Как это происходит

В подобных схемах главную опасность представляет не возможная потеря денег Мошенники используют игровые чаты для вовлечения подростков в дропперство и другую противоправную деятельность.

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