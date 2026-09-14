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Индекс ММВБ вырос на 1,8% в ходе сессии

Индекс ММВБ вырос на 1,8% в ходе сессии

Рост индекса ММВБ обеспечили акции Роснефти (+4%), Лукойла (+2%), Сбербанка (+1%) и Татнефти (+1,3%).

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