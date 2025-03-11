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Правительство не поддержало идею продавать алкоголь по справке на "Госуслугах"

Правительство не поддержало идею продавать алкоголь по справке на "Госуслугах"

И назвало причины, по которым законопроект "не проходит" Правительство РФ не поддержало законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только по специальной записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом, сообщает РИА Новости.

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