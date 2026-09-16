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Марио Чалмерс о поражении «Хит» в финале-2011: «Мы не смогли понять, кто будет нашим Бэтменом, а кто – Робином»

Бывший защитник « Майами » Марио Чалмерс объяснил поражение команды от «Далласа» в финале НБА-2011.

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