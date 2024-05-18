18 мая 2024, 10:21 Спорт Размер текста А А А Бобровский и Тарасенко против Панарина и Шестеркина: «Флорида» и «Даллас» вышли в полуфинал close 100% «Бостон Брюинз» – «Флорида Пантерз» – 1:2 (счет в серии – 2-4) «Флорида» изначально была явным фаворитом серии с «Бостоном», и поначалу все развивалось в пользу «пантер».