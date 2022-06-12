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Анатолий Белый. Путь к успеху, неудачный брак с известной актрисой и его нынешняя супруга. Как живет актер?

Анатолий Белый. Путь к успеху, неудачный брак с известной актрисой и его нынешняя супруга. Как живет актер?

Анатолий Белый – известный российский актер театра и кино. Талантливый артист стремительно ворвался на отечественный киноолимп, где он уже на протяжении многих лет радует поклонников своего творчества ролями как на театральной сцене, так и в кадре.

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