В выходные над Южным Уралом нависнет угроза смога

В шести городах Челябинской области объявлен режим НМУ. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, ожидаются в регионе с 26 по 27 ноября.