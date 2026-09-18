«Фортеця» Орехов пала, в ответ ВСУ пошли в медийный «наступ» с помощью ИИ

Киеву предсказывают «сущий ад», украинские власти приравняли столицу к Краматорску .
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Ура! Вы объявили а падении Орехова! Но больше никто об этом не сообщает. Так как же все-таки с Орехом???