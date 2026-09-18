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Военные материалы

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«Фортеця» Орехов пала, в ответ ВСУ пошли в медийный «наступ» с помощью ИИ

«Фортеця» Орехов пала, в ответ ВСУ пошли в медийный «наступ» с помощью ИИ

Киеву предсказывают «сущий ад», украинские власти приравняли столицу к Краматорску .

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