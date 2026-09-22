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Сильные дожди обрушатся на Камчатку и Якутию

Сильные дожди обрушатся на Камчатку и Якутию

На Дальнем Востоке в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и усиление ветра. В некоторых районах Якутии прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре РФ.

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